Toyotal on plaan, kuidas Rovanperä tiimis hoida

Rovanperä leping lõpeb tänavuse hooaja järel ning seni pole ta Toyotaga oma lepingut pikendanud. Küll on kindel, et Toyota soovib oma esinumbrit tiimis hoida, aga võimalik, et Hyundai võib tema allkirjale konkurentsi pakkuda.

«Meil on olnud arutelusid, aga kokkulepet veel ei ole,» rääkis Latvala Rallit.fi-le antud intervjuus.

Tiimipealiku sõnul saavad läbirääkimised korralikult hoo sisse pärast Soome rallit, sest siis tuleb enne Kreeka rallit kuu aja pikkune paus.

«Üldiselt oleme me heas seisus, sest minu arvates vähemalt on Kalle Toyota mees. Me soovime mõelda filosoofia üle, mida Kallele pakume.

Kui teised tiimid pakuvad rohkem raha, siis seda me ei saa teha. Aga Kalle saab meiega driftida ja saab proovida ringrajaautisid, nagu Seb (Sebastien Ogier - toim.) on proovinud. Me saame Kallele pakkuda kogemusi teistest mootorispordialadest, kui ta soovib,» avas Latvala läbirääkimiste osas natuke kaarte.