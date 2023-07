Maailma ühest paremast ründajast saab Cristiano Ronaldo klubikaaslane

Pärast Cristiano Ronaldo liitumist Saudi Araabia kõrgliigas mängiva Al Nassriga on naftariigi suuremad klubid võtnud selge sihi tuua järgmiseks hooajaks sinna võimalikult palju tähti ja nüüd on Mane lähedal Al Nassriga liitumisele.

Seda, et Mane kavatseb Saudi Araabiasse kolida, on räägitud juba mõnda aega, kuid nüüd kinnitas Bayern ametlikult, et Mane peab teise klubiga läbirääkimisi ning seetõttu ei kuulunud eilses sõpruskohtumises ka koosseisu, kirjutab Bild.