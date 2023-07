16-aastane Jefimova on maailma kaheksas, Meilutyte ujus uue maailmarekordi

Tegu on juba teise korraga, kui Jefimova sel MMil finaalis on võistelnud. 100 m rinnuliujumises sai ta finaalis ajaga 1.06,36 kuuenda koha. Jefimovast sai sellega ka esimene Eesti ujuja, kes on ühel MMil võistelnud kahel erineval distantsil finaalis.