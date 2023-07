Manchester United soetas rekordsumma eest ründetalendi

Taani koondislane on Euroopa üks säravamaid ründetalente. Mullu õnnestus tal Itaalia kõrgliigas lüüa 32 kohtumisega üheksa väravat. Muljet avaldavad on tema tabamused aga Taani koondises, kus tema arvele on kuue kohtumisega jäänud kuus väravat. Kõik need on tulnud EM-valiksarjas, millega ta jagab Romelu Lukakuga parima väravaküti tiitlit.