Treener MMil kaheksanda koha saanud Jefimovast: tõenäoliselt oli Eneli liiga närvis, tulemus ei peegelda tema vormi

Jefimova osales Jaapanis peetud MMil kõikidel rinnuliujumisdistantsidel. Viimaseks oli 50 meetri sprint, kus 16-aastane eestlanna teenis kaheksanda koha. Jefimova läbis MM-finaalis basseinipikkuse ajaga 30,48 ning medalist jäi lahutama 44 sajandikku. Seejuures on Eesti ujumistalendi Eesti rekord 30,08 ehk heal päeval võinuks medali eest heidelda.

Treener Henry Heina sõnul tuleb finaal veel mitmel korral üle vaadata ning tänane tulemus ei peegelda kaugeltki hoolealuse praegust vormi. «Tõenäoliselt oli Eneli finaali ajal liiga närvis. Ta on tänasest tulemusest sel hooajal igal võistlusel kiiremini ujunud. Nõnda olen kindel, et see 30,48 ei näita tema tänast tegelikku vormi,» lausus Hein intervjuus Postimehele.