«Tänane aeg annab enesekindlust ja näitab, et oleme õigel teel,» sõnas 48,04ga Kadrioru staadioni rekordi enda nimele haaranud Rasmus Mägi. Varasem tippmark (48,42) kuulus 2021. aastast itaallasele Alessandro Sibiliole.

«Vahepeal oli võistlustest pikem paus, aga see tähendas, et sai rahulikult Eesti meistrivõistlusteks valmistutud. Tahtsin siin OM-normi (48,70) kaelast saada - sain! Lisaks sihtisingi Kadrioru staadioni rekordit, mille samuti sain - natukene jäi lihtsalt 47 sekundist puudu,» sõnas veerandmailer, kes on tõketega staadioniringi tänasest kiiremini läbinud vaid korra. Seda mullu Paavo Nurmi mängudel (47,82).