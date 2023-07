F1st lahkuv pealik: pole võimalik üheksa naist rasedaks teha, et kuuga last saada

Belgia GP ajal lahvatas ootamatu uudis, et Alpine on otsustanud «osapoolte kokkuleppel» lõpetada koostöö nii Szafnaueri kui ka spordidirektori Alan Permane'iga. Mehed olid ametis Belgia GP lõpuni, ent pärast seda lahkuvad nad Prantsusmaa tiimist.

Alpine tegi selles sammu, kuna viimased tulemused pole olnud loodetud tasemel. Nende sõitjad Esteban Ocon ja Pierre Gasly on teeninud 57 punkti, mis tähendab, et meeskondlikult ollakse alles kuuendal positsioonil. Seejuures asus Szafnauer ametisse alles möödunud aastal, mille tulemusena lõpetas Alpine MM-sarjas neljandal positsioonil.

58-aastane Szafnauer oli F1st lahkudes otsekohene. Tema sõnul ei antud talle piisavalt aega, et enda nägemust ellu viia. «Reaalsus on, et muutused vajavad aega. Ma sõlmisin mitme teise tiimi palgal oleva hea inimesega lepingu, ent nad ei saa lepingute tõttu kohe liituda. Nõnda saavad nad Alpine meeskonnaga liituda alles 2024. või 2025. aastal.