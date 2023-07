Bruus loobus hõbemedali järel taas ajakirjanikele kommentaare jagamast

Meenutagem, et ka märtsis Istanbulis toimunud sise-EMil keeldus Bruus kirjutavale pressile kommentaare andmast . «Tere, ei soovi rääkida!» sõnas ta naeratades nii Postimehe, Delfi kui ka Õhtulehe ajakirjanikele.

Küll poetas ta Türgis paar sõna ERRile . «Kindlasti on see [Mehis Viru saaga] kuidagi mõjutanud, aga oleks võinud oma ära teha, ei saa ainult sellele süüd panna,» kommenteeris 18-aastane kõrgushüppaja siis oma tulemust (1.87).

«Tulevik on veel väga-väga lahtine. Eks näis, mis inimesed ümber teevad ja otsustavad, eks näis, kuidas mul tunne sees on ja mis elu toob. Üks päev korraga, elu on seiklus,» lisas ta siis oma tuleviku osas.