Olümpiavõitjat Katrina Lehist šokeeris peatreener Kaido Kaaberma avalik kriitika: kas on vaja muutuda labaseks?

Lehis jagas sotsiaalmeedias Delfis avaldatud intervjuud Kaabermaga, kus peatreener märkis, et tegi Lehise koondisesse arvamisega vea. Tokyo olümpiamängudel Eesti naiskonnaga kuldmedali võitnud Lehist šokeeris antud kommentaar.

«Eile ilmunud ajakirjanik Martinsoni (Jaan Martinson - toim) artikkel ja Eesti naiskonna peatreener Kaido Kaaberma kommentaarid on pehmelt öeldes shokeerivad. Samas olles selle inimese käitumist ja tegusid näinud aastaid, ei tohiks olla. See artikkel ja tema kommentaarid, mida ma sealt lugesin.. Ma olen pehmelt öeldes üllatunud, et minu enda koondise peatreener üldse lubab endale selliseid kommentaare avalikult jagada,» alustas Lehis postitust.

«Mina olen esimene inimene, kes tõstab käed üles ja ütleb, et vehklesin väga kehvasti. Mul ei ole selleks vaja ühtegi inimest, kes mulle peab seda ütlema ja seda veel läbi ajakirjanduse. Kui peatreener mind võistkonda ei soovi, siis äkki tuleks ja ütleks seda mulle? Mitte ei läheks meediasse solvama mind ja minu treenerit?»

Seejärel tunnistas Lehis ise, et vehkles MMil enda jaoks kehvasti ning tema vigastusest naasmine pole olnud loodetult edukas.

«Jah, ma vehklesin kehvasti. Jah, minu tagasitulek on ideaalsest väga kaugel. Jah, me teeme tööd selle nimel, et tulla järgmisel hooajal tagasi ja olla tugevamad – tugevamad kui varemgi. Ja siis tuleb suur AGA..