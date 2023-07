NBA eemaldas kanepi keelatud ainete nimekirjast

Kollektiivlepingu ühe punktina on märgitud, et kanep eemaldati keelatud ainete nimekirjast ning dopingukütid ei testi enam korvpallureid selle osas. Samuti on NBA mängijatel õigus investeerida ettevõtetesse, kes toodavad erinevaid kanepi produkte.

Kõige häälekamalt on kanepi eemaldamist keelatud ainete nimekirjast nõudnud NBA tähtmängija Kevin Durant. Phoenix Sunsi ääremängija sõnul on kanepi tarvitamine NBAs väga levinud.

«Pagan, see on NBA. Kõik kasutavad seda, kui peaksin aus olema. Kanepit võib võrrelda veini joomisega,» lausus Durant. Tähtmängija tunnistas, et on ka ise regulaarselt tarvitamas kanepit.