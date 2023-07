FOTOD ⟩ Latvala kihutab Soome rallil erikujunduse saanud Toyota Rally1-autoga

Toyota WRC-meeskonna pealik Latvala osaleb augustis toimuval Soome MM-rallil ning istub Rally1-auto rooli koos Juho Hännineniga. Nende auto sai erilise kujunduse, et Latvala oleks teistest Toyota autodest eristatav.

Incredible pictures of Jari-Matti Latvala's Toyota Yaris Rally1 car for #RallyFinland . #ToyotaGAZOORacing #seanknows pic.twitter.com/p5SfGU13Nm

Latvala esimesed kilomeetrid autoga toimuvad täna nõnda on tal vaja kiiresti uue olukorraga kohaneda. Rallile antakse avapauk juba neljapäeval, mil toimub testi- ja publikukatse.

«Ma ei ole ammu Rally1 autoga sõitnud. Jari-Matti ei ole üldse autoga sõitnud. Loomulikult on ka katsetee teine asi. Autot on lihtne juhtida, aga see läheb kiiremini, kui sa seda juhtida suudad,» sõnas Hänninen.