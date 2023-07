Austraalia tipptennisist: joomise ja pidutsemise tõttu tunnen end nagu 57-aastane

Alkoholist ja sagedast pidutsemisest rääkis ta ka Los Angeles'is toimunud Ultimate Tennis Showdown turniiril. Kyrgioselt küsis üks ajakirjanik, kas ta suudab Novak Djokovici eeskujul ka pärast kolmekümnendat eluaastat hästi mängida. «Pole mingit võimalust, et ma 33-aastaseni mängin, kindlasti mitte. See oleks ulme. Ma luban, et kui olen läinud, siis te ei näe mind enam kunagi,» ütles austraallane.