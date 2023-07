Tänak on enne Soome rallit optimistlik: meil on olnud seal häid tulemusi

«Soome on üldiselt palju nõudlikum ralli kui Eesti. Mulle on seal meeldinud sõita ja meil on Soomes olnud häid tulemusi. Eesti etapp oli väga raske ja kahjuks ei saanud me sealt vajalikke punkte, kuid näitasime siiski head kiirust. Meie fookus on leida parim võimalik tunne Soome ralli testikatsel ja siis lihtsalt pingutada nädalavahetusel parima võimaliku tulemuse nimel,» sõnas Tänak M-Spordi kodulehel.

M-Spordi tiimijuht Richard Millener tunnistas, et terve meeskond üritab Rally Estonia pettumuse unustada. «Kõik olid pärast Eestit äärmiselt pettunud, sest Ott ja Martin olid selgelt piisavalt kiired, et võita kodune ralli. Kuid pettumuse oleme seljataha jätnud ja kanname positiivsed küljed edasi Soome rallile, mille Ott on kolmel varasemal korral võitnud. Ta on läbinud terve testimispäeva ja ma tean, et kui ta Soome jõuab, on ta täielikult keskendunud ülesandele.»