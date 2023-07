Ukraina poksikuulsus Ussõk: venelased on haiged inimesed

Alustuseks tänas Ussõk Ukrainat abistanud Poolat. «See on suurepärane, et Poola aitab. Olen poolakatele selle abi eest tänulik ja kui võimalik, anname kõik tagasi,» lubas ta.

«See, mis meie riigis on toimunud ja toimub, on ainult meie asi ja pole vaja agressoril siia sekkuda. Me ise otsustame millises keeles me räägime ja millises mitte. Mida keelata ja mida lubada. Meie naaber sekkub kogu aeg ja tahab meile näidata kuidas elada, mida ja kuidas teha ning kellega sõbruneda. Ukraina võit on ilmselge, sest meie pole need kes ründasid,» ütles Ussõk.