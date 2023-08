Venemaa kodakondsust taotlev Kanada hokimängija: venelased on väga külalislahked

Muidugi ei saanud 26-aastane Lee jätta vastamata küsimusele, mida arvab Lääne meediast, mis on MatchTV ajakirjaniku hinnangul värvinud Venemaast väga halli pildi. «Räägiti jah, et kui halb siin kõik on, millised probleemid siin on. Kuid siia jõudes mõistsin, et suurem osa sellest ei vasta tõele. Venelased on väga külalislahked inimesed. Siin on palju suuri ja ilusaid linnu. Palju probleeme mõeldakse välja või liialdatakse,» ütles Lee, kes lubas Venemaa kohta levivaid «eksiarvamusi» Kanadat külastades selgitada.