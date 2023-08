Endisele Barcelona tähtmängijale esitatakse vägistamissüüdistus

40-aastast brasiillast hoiti vahi all ning teda ei lubatud vabadusse kautsjoni vastu, sest prokuratuur leidis, et ta võib riigist põgeneda.

Alves, keda võib süüdimõistmise korral oodata kuni 12-aastane vanglakaristus, ütles juunis avaldatud intervjuus, et on süütu. Enne vahistamist antud intervjuus ütles ta, et isegi ei tunne naist, kes teda vägistamises süüdistas. Hiljem tunnistas ta, et tal oli naisega suhe. Esialgu kartnud ta seotust tunnistada, sest kartis, et tema abikaasa jätab ta maha.