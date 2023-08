WRC üks ninamehi: 2026. aastal võiks tulla uus autotootja

FIA koridorides on praegu väga kiired ajad. Käib tihe suhtlus autotootjatega, et paika saada 2027. aastast kehtima hakkavad tehnilised tingimused. Kuid veel kiiremini on vaja leida lahendus lähitulevikuks, sest vastused on vaja leida küsimustele, mis puudutavad ülejärgmist hooaega. 2025. aastal sõidetakse WRCs küll Rally1-autodega, kuid kas ja millisel moel on kaasatud hübriidajam, on veel selgumisel.