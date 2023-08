Maailmarekordimees andis positiivse dopinguproovi

Traitleet. Foto on illustratiivne.

Paar kuud tagasi ultratriatloni maailmarekordi enda nimele saanud Poola triatleet Robert Karaś andis positiivse dopinguproovi. Mees vannub, et ei ole keelatud aineid kasutanud sportlikke tulemuste parandamiseks ning on selle tõestuseks käinud valedetektori all.