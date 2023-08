Ralliajakirjanik ennustab, et Soome ralli võidab üllatusmees

«Kas sa võidad? Täiesti võimalik. Vaatame, mis ilm teeb ja kuidas võistlus kujuneb, aga kindlasti arvan, et mahud esikolmikusse. Kõige eelneva täitumiseks on ülioluline hoida mõtteviisi, mida nautisid Eestis. Kiirus jõudis sinuni. Tõsi, katsete teine läbimine oli keerulisem, kuna sõidiste roobastes (ja vihm võib sel nädalal Jyväskylä ümbruse teid veidi pehmendada), kuid oli siiski mängus sees,» kirjutas Evans Suninenist.

Evans tõdeb, et MM-sarjas on kõige suurem punktivahe esimese ja teise koha vahel. Nii utsitabki ajakirjanik Sunineni endast kõik välja panema, et sõita esikohal, nii ei ole ilmselt Hyundai tiimipealikul Cyril Abiteboulil võimalust kasutada tiimikäsklusi.

«Murra end esikohale ja muudad härra Abitebouli elu tõenäoliselt pisut keerulisemaks, kui ta soovib teie tempot maha tõmmata. Välja arvatud juhul, kui Thierry Neuville (meeskonnakaaslane – toim) on samal ajal teine. [...] See on sinu hetk. See on sul käes. Kasuta seda. Lõdvesta oma õlad, usalda oma sisetunnet, kuula Mikkot (kaardilugeja Markkula – toim) ja andke minna,» soovitas Evans.