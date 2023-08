Pisarad ja suur pettumus: korraldajamaa langes MM-il konkurentsist

Tänavu peetavatel naiste jalgpalli maailmameistrivõitlustel sai kurva lõpu turniiri vägevalt alustanud Uus-Meremaa teekond. Koos Austraaliga MMi võõrustav Uus-Meremaa alustas suurturniiri vägeva 1:0 võiduga Norra naiskonna üle. Teises kohtumises kaotati üllatuslikult 0:1 Filipiinidele. Alagrupiturniiri viimasele mängule Šveitsi vastu tuldi teadmises, et võit viib koondise ajaloos esimest korda MM-i kaheksandikfinaali.

«Praegu oleme kõik pisarates, kuid peaksime olema uhked. Võitlesime väga kõvasti. See on suur pettumus,» rääkis Uus-Meremaa naiskonna kapten Ali Riley.

«Me oleme oma riiki inspireerinud. Loodan, et väikesed tüdrukud Uus-Meremaal ja terves maailmas hakkavad nüüd sporti tegema. Kõike on võimalik saavutada, kui sa endasse usud. Staadionil viibinud rahvas näitas, et meist hoolitakse. Nad kõik olid meie taga,» lisas Riley.