Ott Tänaku endine ralliauto on müügis

For sale FORD FIESTA WRC PX12BVS - Chassis 33

First 2 races with KEN BLOCK (New Zeland and Finland)

2º classified MONTECARLO 2014 with Bryan Bouffier behind Seb.Ogier

Used also by TANAK, EVANS, PADDON....

1.000 kms stage in all components

Ideal for collection - Price ask pic.twitter.com/Kg8wVpuDc6