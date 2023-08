MMi raputanud maavärin tõi jalgpallurile tagasi halvad mälestused: ärkasin üles ja kuulsin karjumist

Kõik võistkonna liikmed ei märganud isegi värinat. «Ma olin nii pettunud. Mulle kirjutati, et kas sa tundsid seda. Ma vaatasin telekas näidatud mängu ja ei märganud midagi,» kommenteeris Sofia Jakobsson.

Rootslaste võistkonda kuulub ka 2021. aasta olümpial osalenud Olivia Schough, kes samuti tundis eelmisel nädalal maavärinat, kuid kaks aastat tagasi olümpiamängudel elas ta läbi midagi palju hullemat. Schough koges Tokyo olümpiamängudel palju suuremat, 6,0-magnituudilist maavärinat. Ta ärkas keset ööd ebameeldivalt üles. «Ärkasin ja kuulsin erinevatest tubadest karjumist ja nutmist. Kuid me olime maavärinaks valmistunud. Seega teadsime, et meil on kõik korras,» meenutas Schough