Euroliiga tippmängija korraldatud peol lasti maha tema vend

Ta esitas õhtu jooksul 15 lugu, millest üks kandis iroonilisel kombel pealkirja «Püssilasud» («Gunshots»). Peopaiga omanik kustutas kell 1.40 öösel tuled, viitamaks, et pidu on läbi. See aga ei meeldinud osale külalistest, misjärel puhkes rüselus.