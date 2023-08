End sooneutraalsena identifitseeriv tippkergejõustiklane kogeb palju vihkamist

«Kuulen tihti, et miks ma ei võistle meeste klassis, kui olen mittebinaarne. Arvatakse, et olen transnaine: «Ta on bioloogiliselt mees, ärge laske teda rajale!» Kogen vihkamist, mis tuleneb minu arvates hoolimatusest ja soovimatusest või tahtmatusest õppida,» rääkis Hiltz intervjuus Norra rahvusringhäälingule (NRK).