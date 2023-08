Leedu tahab kodakondsuse ära võtta spordilegendilt, kel on suhted Putini siseringiga

Venelanna Navka on 2006. aasta olümpiavõitja jäätantsus ja kahekordne maailmameister. Kuna tal on tihedad sidemed Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja Drobiazko teeb naisega tihedat koostööd, siis ongi see üks alus, miks talle 1993. aastal antud Leedu kodakondsus ära võtta.