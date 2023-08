Kankkunen pani Latvalale Soomes kõva eesmärgi

Hoolimata pikast vaheajast on Latvalal võimalik Jyväskylä võistlusel saada hea tulemus, sest põhiklassis on vaid üheksa sõitjat. Latvala avaldas intervjuus Autospordile, et Kankkunen on pannud talle eesmärgi jõuda peaaegu poodiumile.