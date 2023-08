Mercedese tiimipealik: F1 riskib katastroofiga

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) F1 komisjon on kinniste uste taga arutanud, kas F1-s tuleks kasutusele võtta nn mootorite võrdsustamise reegel, mis aitaks vormelite võimsust tasakaalustada ning aitaks Renault mootoril konkurentidele lähemale jõuda.

Väidetavalt on Prantsusmaa autotootja mootoril teistest 30 hobujõudu vähem ning kuna mootorite arendamine on sarjas külmutatud, siis ei saa nad vahet vähendada. Teoreetiliselt saaks FIA konkurentide jõuallikatel jõudlust vähendada, et sari muutuks võrdsemaks.