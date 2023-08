Motosportlased automaksust: pole mõistlikku põhjust, miks peaksime täiendava maksukoormuse osaliseks saama

Rahandusministeeriumi poolt koostatud Mootorsõidukimaksu seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse järgi on mootorsõidukimaksu eesmärk kehtestada Eestis sõidukitele suunatud keskkonnamaks. Sõidukite kasutamisega kaasneb oluline negatiivne välismõju (tootmissaaste, heitmed, ajakulu, ummikud, õnnetused jm). Seetõttu on maksustamise aluste väljatöötamisel seatud eesmärgiks kasutada sõidukite neid omadusi, mis väljendavad nende mõju keskkonnale – CO2 eriheide, kilovatid ja tühimass.

Planeeritava eelnõu rakendamine pööraks väga suure tööga rajatud Eesti mootorratta spordi arengu ja ka üldise turu segamini ning muudaks meid tulevikus teiste Euroopa riikidega võrreldes sisuliselt konkurentsivõimetuks. Motosport on nii maailmamajanduse ja kindlasti Eesti kultuuriruumi osa olnud rohkem kui sada aastat ning on otseselt täna EL-i vabaturuga seotud. Tulevikus mootorsõiduki maksu planeeritud kujul kehtestamine sporditegevuseks mõeldud mootorratastele kahandab kindlasti meie võimalusi EMF-i egiidi alla koondunud üheksa motodistsipliiniga professionaalsel tasemel edasi tegeleda. Lisaks sportlikule printsiibile kahandaks uus maksustamine kindlasti meie konkuretsi nii Euroopa kui maailma mastaabis turumajanduslikult.

Hetkel mootorsõidukimaksu seaduseelnõust tulenevad võimalikud maksud mootorratastele ilmselt ületaks juba ka teenitavaid praegu kesiseid kasumeid sportmootorratastelt. Seda lisaks niigi kõrgele 20% käibemaksule, mida planeeritakse tõsta isegi 22% peale, mis on EL-is üks kõrgemaid. See olukord tooks kaasa terve mootorrataste müügi majandusharu languse ja võimendaks veelgi vaid kapitaleksporti ja seeläbi ka tulude vähenemist nii üksikisikutele, ettevõtetele ja riigile tervikuna. Seda eriti olukorras, kus Eestis on tehtud EL tasandil tipptasemel tööd, et inimesed kasutaksid autodest tunduvalt ökonoomsemaid ja keskkonnasõbralikumaid mootorrattaid ja rollereid. Vajame sellele eesseisvale probleemile mõistlikku lahedust, mis tooks riigile makse läbi arengu ja väiksema transpordi jalajälje, mitte läbi kodanikele ja sportlastele lisamaksu kehtestamise . Põhjendamatud maksud toovad kaasa üha kiiremini suurenevad kahjud. Soovime EL-i seadustest ja väärtusruumist kinnipidamist, austamist ja täitmist.