Noor eesti takistussõitja My Relander ronib maailma edetabelites üha kõrgemale

Pühapäeval toimunud põhisõidus, GP 155cm kõrgusel, tegid puhta soorituse vaid 5 sportlast. My ja Experti tulemuseks jäi ühe takistuse mahaajamise eest 4 karistuspunkti, mis sellegipoolest kindlustas neile 11. auhinnalise koha. "Parkuuris oli palju valikuid ning takistused tulid kiiresti. Ise tegin ühe sõidu vea ning see maksis kohe kätte mahaajamisega. Olen enda suhtes natukene pettunud, Expert oleks igal juhul puhast sõitu väärinud. Sellegipoolest ei saa öelda, et see oleks olnud meile kuidagi üle jõu käiv, kuigi parkuuri kõrgus oli 155-160cm. Olen väga õnnelik, et suudame näidata häid stabiilseid tulemusi ka sellel tasemel. Seega olen veelgi rohkem motiveerinud ning väga elevil, mis tulevik veel toob!" kommenteerib My oma sõitu ja lisab: "Tore on ka näha, et liigun maailma rankingutes iga kuu natukene üles, ning olla ka maailmas U25 top 100. Eesmärgid on veel suured, seega loodame sama vormi veel hoida! Parim eestlane Longines Rankingu listides olla on muidugi uhke ja on väga tore, kui kodumaalt elatakse meile nii palju kaasa!"