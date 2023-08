Tänak ei usu, et suudab Soome ralli võitu kaitsta

DirtFish kirjutab, et Tänakul on mõnikord olnud raskusi, et end oma autoga täielikult ühtsena tunda. Lisaks on ta Hyundaist naasnud M-Sporti ja 2019. aasta maailmameister ei oota, et ta kordaks Jyväskyläs eelmise aasta kangelaslikke tegusid.

«Eelmisel aastal oli olukord juba väga erinev, sest see oli nende (Rally1-autode - toim) jaoks esimene kord ja seiis oli palju avastada. Sel aastal olen ma kindel, et Hyundai on tugevdanud nõrku kohti, mis neil eelmisel aastal olid.

Ja ka Toyota on seda teinud. Nii et nad teavad väga hästi, kuhu nad sel aastal liiguvad. Nii et ma olen üsna kindel, et see saab olema täiesti erinev lugu,» rääkis Tänak DirtFishile.

Kuigi Tänak näitas kaks nädalat tagasi Rally Estonial avapäeval väga kiiret tempot ja noppis kuus katsevõitu, siis ütles Tänak, et selle põhjus oli suuresti MM-ralli eelne võistlus Lõuna-Eestis.