HRX Estonian Grand Prix'l tähistatakse Eesti vormeliehituse 65 aasta juubelit

Praegu hoiab Jaak Kuuli juhitav Kuul Sport käigus nelja ajaloolist Estonia vormelit, viies on taastamisel. «Ühtpidi on Estoniate käigus hoidmine läinud ajas lihtsamaks, teisalt keerulisemaks. Saadaval on palju paremad materjalid, kasutada palju paremad tööriistad, täpsemad tööpingid, kuid samas on see kõik palju kallim. Kuid ikkagi arvan, et ajalooliste vormelite klass on ringrajasõidus kõige soodsam.»