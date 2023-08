Balti Keti velotuur ja Eesti profitiim täidavad olulist missiooni

«Kes tahab tänavust velotuuri võita, peab tõsiselt silmas pidama Tartu2024 Cycling Team'i,» julgeb ennustada velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar. «Nad jõuavad, neil on meeskonnana väga hea koostöö ja ka taktikaliselt näidatakse üha küpsemat sõitu. Julgeks pakkuda, et meeskonnana ollakse sel korral isegi ohtlikum jõud kui Eesti koondis.»

Kõige värskema info kohaselt on Balti Keti velotuurile tulemas 14 erineva riigi meeskonnad ning sõitjaid 24 riigist. Esmakordselt ka meeskond Levante Fuji Shizuoka Jaapanist. Velotuur liigub Tartust läbi Valga ja Sigulda 20. augustiks Panevežysesse. Nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sõidetakse üks etapp.

Kunagise Balti velotuuri järjepidevuse kandja – Balti Keti velotuur, taaselustati 2011. aastal. Alates 2012. aastast on mitmepäevasõit kuulunud rahvusvahelise jalgratturite liidu kalendrisse. 2014. aastal võitis velotuuri maailma rattaspordi suurnimi Mathieu van der Poel. Velotuur aitab elus hoida märgilise poliitilise sündmuse – 1989. aasta Balti Keti – mäletamise vajalikkust. Baltikumi teedel on aastate jooksul võistelnud enam kui 770 välisklubide ratturit, igast maailma nurgast, kes on tänu tuuril osalemisele saanud esmase indikatsiooni Balti riikide lähiajaloost.