Soomlased said Sunineni kohta rõõmusõnumi

Kui seni oli avalikult juttu vaid käimasolevast hooajast, siis Jouhki sõnutsi on juba paigas ka pikem plaan. «Temaga sõlmiti pooleteist aasta pikkune leping. Kontrahis seisab selgelt, et temaga arvestatakse MM-sarjas ka tuleval hooajal. Plaanis on umbes seitse etappi,» avas Sunineni mänedžer detaile Ilta-Sanomatele.