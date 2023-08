Maailma kergejõustikuliit ja ROK ulatasid Ukrainale MMiks valmistumisel abikäe

«Mõistame, kui olulised ja inspireerivad on Ukraina sportlased oma riigile praegusel raskel ajal. Tahame luua võimalused võistelda ja silma paista hoolimata neid ning nende lähedasi tabanud sõjakoledustest,» ütles WA president Sebastian Coe.

«Nad on nii palju kaotanud. Nende kergejõustikuunistuste elus hoidmine on vähim, mida saame teha. Imetlen nende meelekindlust ja sitkust.»

Ukraina kergejõustikuliidu peasekretär Iolanta Horpatš on toetuse eest tänulik. «Teie vankumatu usk on suureks abiks, saame valmistuda tippvõistlusteks,» tunnustas ta.

Need toetused on lisaks mullu veebruaris, sõja alguses avatud ROKi solidaarsusfondile, mille väärtus on 7,5 miljonit dollarit.