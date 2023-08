M-Spordi tiimipealik: garanteerin, et teeme Oti heaks kõik, mis meie võimuses

Viimased aastad Hyundaiga kihutanud Tänak taasliitus M-Spordiga lootuses võidelda MM-tiitli eest. Teoreetiliselt on see endiselt võimalik, ent viis rallit enne hooaja lõppu lahutab liidrist Kalle Rovanperäst juba 66 silma. Punktivahest kõnekamgi on aga Ford Puma auto võimekus. Või õigemini selle puudulikkus.