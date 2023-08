Soome ralli kindlustas tuleviku WRC-sarjas

MM-rallit peetakse Jyväskyläs alates 1973. aastast, vahele on jäänud etapid vaid kahel korral – aastal 1995 ja 2020. «Jyväskyläl on rallit korraldava linnana pikk ajalugu ja üritus on meie jaoks ühine uhkus. On uuritud, et rallidel on meie piirkonnale oluline majanduslik mõju ning lisaks toob sündmus meile tohutu rahvusvahelise tähelepanu,» ütles Jyväskylä linnapea Timo Koivisto.