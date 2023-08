Meedia: Ogier võib Toyotast lahkuda ja lüüa käed Hyundaiga

Hyundail on järgmiseks hooajaks leping ainult nende esinumbri Thierry Neuville'iga. Soome sõitja Esapekka Lappi peab praegu läbirääkimisi lepingu pikendamise üle ja tundub väga tõenäoline, et ta meeskonnas jätkab, kirjutab rallit.fi.

Soome mänedžer Timo Jouhki, et sel hooajal Rally1-autoga loetud etappidel startival Teemu Suninenil on samuti Hyundaiga leping olemas, kuid on lahtine, mitmel ralli näeme teda stardis WRC-klassis. Hispaania vanameister Dani Sordo on vihjanud, et tänavune hooaeg võib jääda tema viimaseks, kuid Abiteboul tahab kolme MM-etappi võitnud hispaanlast siiski tiimis hoida, kuid ehk mõnes teises rollis.