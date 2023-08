Poola velotuuril sõitis mootorrattur publikusse, neli inimest viidi haiglasse

Õnnetus toimus velotuuri viiendal etapil Bielskost Białasse, vigastada sai kaks täiskasvanut ja kaks last. Sõitjad andsid pärast intsidenti teada, et sooviksid võistluse pooleli jätta. Lõpuks seda otsust ei langetatud, sest viga saanud pealtvaatajate seisund polnud raske.

«Neli inimest viidi haiglasse. Mul on teave, et nende elu ei ole ohus. Sõitjate seas valitses segadus, jahmatus,» ütles Poola velotuuri juht Czesław Lang ajakirjanikele. Õhtuks selgus, et neljast viga saanud inimesest kolm on lubatud kodusele ravile. Mitmeaastase World Touri kogemusega mootorrattur ja kaameramees said kergelt vigastada.