Ukraina kohtunikule pakuti eurosarja finaalis Vene klubi kasuks vilistamise eest 10 000 eurot

Ta andis mulle teada, et UNICS on finaalis, neil on kreeklasest peatreener (Dimitris Priftis – toim). Rõžik selgitas, et endine Euroliiga kohtunik Ilias Koromilas pöördus tema poole ettepanekuga, püüdes minuga kokkuleppele jõuda. Kui ma nõustuksin, peaks Koromilas minuga Kaasani võidu nimel ise läbirääkimisi,» tõi Ambrosov välja ka konkreetsed nimed.