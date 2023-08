Eesti meestennisist mängib tõenäoliselt nelja-aastase pausi järel suure slämmi turniiril

28. augustil algavale aasta viimasele suure slämmi turniiri ehk US Openi põhiturniirile on Lajalil võimalus pääseda läbi kvalifikatsiooni, millega tehakse algust 22. augustil. Hetkeseisuga on eestlane kolmandana kvalifikatsioonile pääsevate tennisistide joone all.