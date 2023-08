Hugo Boss soovib liituda F1ga

Portaal RacingNews365 kirjutab, et Hugo Boss soovib järgmisel hooajal saada Red Bulli tütartiimi AlphaTauri uueks nimesponsoriks. Väidetavalt on võimaliku tehingu taga Hugo Bossi tegevjuht Daniel Grieder, kes on ka varasemalt F1ga kokku puutunud. Tommy Hilfigeri juhina aitas ta firmal jõuda kokkuleppele Mercedese F1-tiimiga.