Venelannadega koos paarismängus osalenud Läti tennisistid kutsuti vaibale

Kuigi rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) pooldab samuti, et agressorriikide sportlased saaksid neutraalsetena rahvusvahelistel võistlustel osaleda, siis Lätil on sarnaselt Eestile asjast teine vaade ning Venemaa ja Valgevene sportlaseid võistlustel näha ei taheta.

Nüüd rääkis LOKi peasekretär Kārlis Lejnieks, et tennisistid on kutsutud seletusi jagama.

«Esiteks, see on sportlaste otsus, kellega nad mängivad,» sõnas Lejnieks Latvijas Radio eetris. «Teiseks, kui selline otsust tehakse, siis tuleb oma tegude eest vastutada.»

«Tenniseliit kutsus juba üles hindama, kellega koos mängitakse. Me ootame sportlaste enda selgitusi, aga teiseks on see, et räägime tenniseliiduga, kuidas selles olukorras edasi minna, võttes arvesse, et mõlemad sportlased esindavad sisuliselt Läti riiki,» jätkas peasekretär.