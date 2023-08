Neuville viskas Ogier' kuulujuttudele õli tulle: ta on meie tiimi liikmetega ühenduses olnud

Kolmapäeval kirjutas Saksamaa väljaanne Motorsport Aktuell, et Hyundai jahib tulevaks hooajaks Ogier’ allkirja. Lõuna-Korea autotootjal on järgmiseks hooajaks seni leping vaid esisõitja Thierry Neuville’iga. Läbirääkimised käivad väidetavalt Esapekka Lappiga ning Teemu Suninen peaks samuti saama rohkem rallisid.

«Alati on kuulujutte ja spekulatsioone. Ta on osade meie tiimi liikmetega ühenduses olnud ja meil on tiimis uusi inimesi. Osadega on tal olnud pikad sidemed,» rääkis Neuville neljapäeva hommikul Rallit.fi-le antud intervjuus.