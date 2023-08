Hyundai tiimipealik Rovanperä allkirja jahtimisest: loll oleks mitte proovida

Rovanperä leping Toyotaga kestab senise hooaja lõpuni ja kuigi pigem paistab, et soomlane jätkab praeguses tiimis, siis Hyundai on üritanud uurida, kuidas teda tiimi tuua.

Abiteboul vaagib hetkel ideed, et uuest aastast sõidaks Hyundai MM-sarjas senise kolme masina asemel neljaga, kuid selleks on tema sõnul vaja mitme asja kokku langemist.

«Ma arvan, et peame tiimina ja spordina riskke võtma ja asju teisiti tegema. Meil on kohustus tuua siia sporti midagi teistsugust. Me ei taha lihtsalt nelja autoga starti tulla, vaid tahame, et see oleks kõigi jaoks mõistlik,» rääkis Abiteboul Motorsport.com-ile antud intervjuus.

Tema sõnul tuleb hiljemalt septembri lõpuks teha otsus, mitme autoga starti tullakse, sest osade juppide ehitamine võtab kaua aega.

«Kui me tahame nelja autot, siis peame kindlaks tegema, et meil on neli korraliku sõitjat, et saaksime Hyundai investeeringu ära kasutada,» lisas ta.

Abiteboulilt küsiti, kui väga ta sooviks Rovanperäga lepingut sõlmida. «Ma proovin õppida, kus on kellegi tulevik. Hetkel tundub, et Kalle on praegusel ajal õiges kohas ja peab mõtlema, mida me saaks talle pakkuda. Pole päris selge, mis me saaks Kallele pakkuda, mida tal juba ei ole.