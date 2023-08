VIDEO ⟩ Tänaku tiimikaaslane sai Soomes valusa õppetunni

Võib öelda, et Loubet sai Soome rallil valusa õppetunni. Paremkurvis trajektoorilt välja libisenud Loubet sõitis Ford Fiesta Rally1-autoga vasaku tagumise rattaga vastu kivi või kändu, mis vigastas auto vedrustust.

WRC ALL LIVE

Foto: WRC ALL LIVE

Kiiretel kruusateedel on säärased teelt välja libisemised sagedased. Näiteks ka esikohta hoidev Kalle Rovanperä talitas sarnaselt, et auto kurvi ära mahutada, kuid selles olukorras oli seal ainult sügav teekraav. Loubet intsident juhtus metsa vahel, kus kände ja kive on teeääres rohkem.