Ukraina ajaloo ühte kuulsamat spordilegendi süüdistatakse koostöös okupantidega

Ukrainas puhkes skandaal, kui Bihus.info ajakirjanikud tuvastasid, et Bubkale ja tema vennale Vasõlile kuuluv firma Mont Blanc tegutseb ka Ukraina okupeeritud territooriumitel ning ajab okupantidega äri.

Seetõttu esitas rahvasaadik Žan Beleniuk Ukraina julgeolekuteenistusele (SBU) taotluse, et süüdistust uurida. Nüüd kinnitas SBU, et on tegemas uurimistoiminguid.