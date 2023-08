3 põhjust, miks külastada ratsavõistlust

Takistussõit on ratsaspordiala, kus hobuse ja ratsaniku ülesandeks on vigadeta ja võimalikult kiiresti ületada võistlusrajale üles pandud takistused ehk parkuur.

Pole just palju spordialasid, mis oleksid pealtvaatajatele tasuta ja mis annaksid võimaluse nautida vaba aega looduses koos perega. Sel nädalavahetusel toimuvad Eesti meistrivõistlused nii vaatemängulises koolisõidus kui ka adrenaliinirohkes takistussõidus. Mõlemad on pealtvaatajatele tasuta ja vaatama tulla võib iga soovija. Kui sul pole olnud varem juhust ratsavõistlust külastada, siis siin on kolm head põhjust, miks seda teha.