Lonkav Lappi pärast karmi avariid: ütlesin Jannele, et vähemalt oleme elus

Vihmamärjal kruusateel vajus tema ja kaardilugeja Janne Fermi auto paremkurvis teelt välja ning sõitis juhipoolse küljega vastu puud. Mõlema mehega on kõik enam-vähem korras, kuid auto sai nii tõsiselt viga, et võistlus tuli katkestada.

WRC All-Live’ile intervjuud andma minnes pani rallireporter Julian Porter tähele, et Lappi lonkas. «Kõik on hästi, väänasin lihtsalt hüppeliigest. See on paistes, aga midagi pole katki,» rahustas Hyundai piloot fänne.

Mis täpsemalt juhtus? «See oli puhtalt legendi viga. Olime paremkurvi osas liiga optimistlikud. Sõitsime lihtsalt teelt välja, hindasin rajaluurel [seda kohta] väga valesti,» seletas Lappi, kes polnud oma tempoga nagunii rahul.

«Polnud paha, aga tahtsin enamat. Ma ei tulnud siia kolmanda koha eest võitlema,» tunnustas ta.

Kuigi hetkel pole veel midagi kindlat, siis ilmselt Lappi võistlust enam jätkata ei saa. «Kere on okei, aga mootor sai kõvasti pihta. Ilmselt on seal midagi katki. Auto kõrval on palju asju, mis peaksid olema auto küljes…» sõnas ta nördinult.

Lappi ja Fermi avarii nägi telepildis väga hirmus välja ning 32-aastase piloodi sõnul oli see seda ka autos sees.