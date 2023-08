USA väljaanne kergitas Vipsi tuleviku osas saladuseloori

USA väljaanne Racer kirjutab, et 22-aastasest eestlasest on huvitatud Rahal Letterman Laningani (RLL) meeskond, kes otsib uueks hooajaks kolmandat sõitjat, sest Jack Harvey plaanib tõenäoliselt käesoleva aasta lõpus tiimist lahkuda.

Küll ei ole kindel, et just Vips koha endale saab, sest väidetavalt on tiim huvitatud ka Marcus Ericssoni, Callum Ilotti, David Malukasi ja Felix Rosenqvisti teenetest. Üks võimalus on, et tiim tuleb tuleval hooajal tänavuse kolme asemel nelja vormeliga starti, mis annaks ühe sõitjakoha juurde.