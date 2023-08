Rovanperä sai Soome MM-etapil veel ühe tagasilöögi

Rovanperä Toyota oli eilse avarii järel halvas seisus, kuid meeskond lootis teda siiski täna stardis näha. Sellele viitab ka tõsiasi, et soomlase nimi oli kenasti laupäevases stardinimekirjas.

Reede õhtul saabusid Toyota garaažist aga teated, et meeskond ei suutnud autot korda saada. See tähendab, et Rovanperä teenib koduselt MM-etapilt null punkti ning seis MM-sarja üldarvestuses muutub veidi põnevamaks.